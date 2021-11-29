РИАМО - 29 ноя. В понедельник в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь, температура не поднимется выше плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться в теплом секторе циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, в Подмосковье - от 0 до плюс 5 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 75%.

В такую погоду у метеозависимых людей могут обостриться хронические болезни. Наиболее остро отреагируют люди с хронической легочной недостаточностью и перенесшие острые болезни, осложненные кислородной недостаточностью.