РИАМО - 29 ноя. Второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений в столице подходит к концу. Специалисты завершают строительно-монтажные работы, идет технологическая наладка и технологический пуск оборудования. Тестирование завершат до конца года, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Люберецкие очистные сооружения в настоящее время являются крупнейшим предприятием такого типа в Европе, они обеспечивают прием и очистку стоков из пяти округов столицы и ряда подмосковных городов», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что после запуска сооружений они будут соответствовать самым высоким общемировым стандартам.

Заммэра добавил, что фильтры грубой очистки сейчас уже работают на полную мощность.

«90% смонтированного оборудования - это продукция отечественных производителей, оно надежное и эффективное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Его использование, по нашим подсчетам, позволит на 10% сократить энергопотребление», - сказал Бирюков.

После реконструкции Люберецких очистных сооружений создается фактически безотходное производство. Весь осадок, образующийся в процессе очистки, будет уходить для переработки на новый завод по производству удобрений.​