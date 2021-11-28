РИАМО - 28 ноя. Столичные спасатели помогли гусю, который примерз к ледяной корке на пруду на бульваре Андрея Тарковского в поселении Внуковском, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Птицу заметили неравнодушные жители, они также вызвали спасателей. На место выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Мсоквы.

Спасатели в гидрокостюмах спустились в пруд. Они освободили гуся изо льда. Птица не пострадала.

Инцидент произошел в воскресенье.