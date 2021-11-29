РИАМО - 29 ноя. Киберпонедельник, который отмечают сегодня во всем мире, можно отпраздновать покупкой в интернет-магазине, а также в честь международного Дня мостов можно совершить прогулку по этим объектам в городе и за его пределами.

Киберпонедельник

Отмечается в понедельник, который идет сразу после «черной пятницы». Он является продолжением дня скидок, но уже касается интернет-магазинов. Эти два дня являются одними из самых оживленных в мировой торговле.

На сегодняшний день киберпонедельник является одной из крупнейших в мире онлайн-распродаж и акций скидок на товары в Сети. Скидки могут достигать 90%. В России впервые киберпонедельник прошел в 2013 году.

День мостов

Или мостодень. Этот неофициальный международный праздник отмечают 29 ноября. Мостами могут быть, как сооружения, так и просто деревья, упавшие и соединившие два берега реки.

Самым длинным мостом в мире является Даньян-Куньшаньский виадук в Китае (164,8 км). В России самым длинным стал железнодорожный Крымский мост (более 18 км), который возвели в 2019 году.

Началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии

Путешествие Пржевальского началось 151 год назад, он отправился из Восточной Сибири в малоизвестные уголки Центральной Азии. Натуралист также ездил в Монголию и Северный Тибет. Пржевальский первым из европейских жителей смог достичь озера Лобнор, открыл неизвестный ранее хребет Алтындаг, а еще он определил точную границу Тибетского нагорья.

В ходе своих путешествий натуралист описал дикую лошадь (лошадь Пржевальского), дикого верблюда и тибетского медведя, а также рассказал о нескольких новых видах птиц, рыб и пресмыкающихся, а еще о сотне видов различных растений.

Казнь партизанки Зои Космодемьянской

Фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянскую в 1941 году в деревне Петрищево в Подмосковье за то, что она сожгла несколько занятых врагом домов. Ее поймали через 2 дня после поджога.

Несмотря на пытки, 18-летняя партизанка не выдала военной тайны и не назвала местоположения партизанского отряда. Девушку повесили.

Посмертно Космодемьянской в 1942 году было присвоено звание Героя Советского Союза.

День рождения писателя Вильгельма Гауфа

Будущий сказочник родился в 1802 году в Штутгарте. Маленький Гауф зачитывался книгами из библиотеки дедушки. Он закончил Университет Тюбингена, в 1824 году стал доктором философии и теологии.

В 1826 году сказки Гауфа были впервые напечатаны в «Альманахе сказок для сыновей и дочерей знатных сословий». Произведения «Маленький Мук», «Калиф Аист» сразу стали очень популярны. Кроме сказок у писателя также есть рассказы «Отелло», «Нищенка с Pon de Arts» и мистические романы.