РИАМО - 28 ноя. Российский певец и композитор был преданным болельщиком московского футбольного клуба «Спартак». Команда выражает соболезнования его родным и близким, сообщается на сайте красно-белых.

Народный артист России Александр Градский скончался ночью в воскресенье. Ему было 72 года.

Прощание с ним пройдет 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве. Похоронить композитора планируется на Кузьминском кладбище рядом с родителями.

С 26 ноября Градский находился на лечении в столичной больнице. Причиной его смерти стал инфаркт.