РИАМО - 28 ноя. Юнармейцы отряда им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко посетили Ленино-Снегиревский музей в Московской области, в рамках экскурсии им рассказали о ключевых событиях Великой Отечественной войны, исторических документах и материалах. Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В городском округе Истра свой подвиг в годы ВОВ совершили воины взвода химзащиты под командованием младшего лейтенанта Н.С. Кульчицкого. Именно этот день был внесен в перечень памятных дат войск радиационной, химической и биологической защиты страны.

В музей юнармейцы приехали сразу после посещения мест боевой славы, где проходили героические события войны. Ребят заинтересовала выставка, состоящая из личных вещей, фронтовых писем и снимков героев. Еще школьников познакомили с уникальными трофейными экспонатами, военной техникой и оружием.

Ребята узнали о том, что музей в Истре – это единственное крупное хранилище ценных экспонатов, связанных с ВОВ, из которых 90% вещей являются подлинными.