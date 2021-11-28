РИАМО - 28 ноя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в стране пока не планируют объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока нет, не планируется», - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что здесь дело не в трауре, а в том, что вся Россия действительно скорбит по погибшим.

Взрыв в шахте произошел 25 ноября, там трудились 285 шахтеров. Большую часть людей эвакуировали, но свыше 50 человек погибли. Предварительно, причиной инцидента стал взрыв метана.

На сегодняшний день в стационарах Кемеровской области находятся 64 пострадавших, еще 12 пациентов лечатся амбулаторно.

В Кузбассе с 26 ноября из-за произошедшей трагедии объявлен трехдневный траур.