РИАМО - 28 ноя. На ГУМ-катке на Красной площади в Москве прошло торжественное открытие сезона, там выступили известные российские фигуристы Петр Чернышев, Татьяна Навка, Маргарита Дробязко. Об этом сообщает ТАСС.

«Это такое счастье, что каждый год большая команда делает этот праздник здесь на Красной площади. Здесь собралось огромное количество любителей фигурного катания, нет ни одного места у бортика», - отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка на открытии.

Для посетителей каток откроется 29 ноября. Он будет работать ежедневно с 09:00 до 23:00. Первые четыре утренних сеанса в будни будут бесплатными.

Купить билеты на сеанс катания можно на сайте катка или в автоматах рядом с ним.

Одновременно на катке могут находиться до 450 человек. После каждого катания будет проводиться дезинфекция коньков. Еще на катке установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

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