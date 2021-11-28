РИАМО - 28 ноя. Бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов скончался в воскресенье, ему было 62 года, сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, ИТ и связи Александр Хинштейн.

«Баринов был заместителем главы тюремного ведомства более 12 лет, с 1998 года. Отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы. Уже после отставки в 2017 году был арестован, впоследствии осужден на 3,5 года за взятки», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Баринов вышел на свободу год назад.

По данным следствия, Баринов курировал строительство СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Он получал взятки от представителей стройкомпаний. Общая сумма взяток составила 44 млн рублей.