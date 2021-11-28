РИАМО - 28 ноя. С начала года в Московской области сдано в аренду 18 земельных участков площадью порядка 33,2 га для размещения производств строительной, пищевой, фармацевтической и иных видов промышленности, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Торги по предоставлению на право аренды земельных участков промышленного назначения проводит комитет по конкурентной политике совместно с администрациями муниципальных образований.

Московская область заинтересована в развитии промышленных мощностей региона, а аренда участков будет выгодна, ведь владелец в будущем будет создавать рабочие места, и пополнять тем самым бюджет городских округов.

Сейчас в Подмосковье можно арендовать 4 участка для промышленной деятельности на 13 лет 2 месяца. В Наро-Фоминском городском округе земельный участок 19 623 кв. м предназначен для легкой промышленности, в Зарайске 19 528 кв. м - нефтехимической, в Егорьевске 10 000 кв. м - строительной, а в Чехове 37 400 кв. м – пищевой.

Участки расположены недалеко от шоссейных автодорог, имеют удобную конфигурацию и площадь земель подойдет для строительства производств.