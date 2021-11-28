РИАМО - 28 ноя. Лыжники из России заняли весь пьедестал почета в рамках первого этапа Кубка мира на гонке преследования на 15 км среди мужчин, сообщает Чемпионат.com.

Соревнования проходят в финской Руке. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третье место у Артема Мальцева.

Также россияне заняли 4, 6 и 8 места в гонке.

«Сегодня непростая гонка, потому что с самого утра было непонятно, состоится она или нет. Но я для себя поставил задачу и понимал, что гонка должна состояться. Делал все, как обычно, и рад, что гонка состоялась», — сказал Большунов.

Из-за морозов в Финляндии от участия в гонке отказались норвежские спортсмены. Также принимать участие в соревновании не стал финн Ийво Нисканен. Температура воздуха в Руке опустилась ниже минус 22 градусов.