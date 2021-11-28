РИАМО - 28 ноя. Опубликована закупка на проектирование и строительство ФОКа с универсальным залом в городском округе Люберцы, сообщила РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, 202».

Проектирование и строительство ФОКа осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Люберцы Московской области.

Завершить строительство планируется в 2024 году.