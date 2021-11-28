РИАМО - 28 ноя. Опубликована закупка на проектирование и строительство школы в Одинцовском городском округе, сообщила РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород.

Проектирование и строительство школы осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

Завершить строительство планируется в 2024 году.