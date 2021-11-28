РИАМО - 28 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово проводит торги по аренде здания с земельным участком для размещения магазина на ул. Агрохимиков, 7в, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Инвесторам предлагают арендовать на 10 лет здание площадью 1 270,7 кв. м, с земельным участком площадью 1 438 кв. м. Начальная годовая цена – 1,8 млн руб.

Предпринимателям будет интересен объект для торговли, так как к нему обеспечен удобный подъезд, имеется парковочная зона. Вблизи расположены социальные объекты, железнодорожная станция Барыбино и трасса М-4 «Дон».

Заявки на аукцион принимаются до 17 января 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 66655). Аукцион состоится 20 января 2022 года.