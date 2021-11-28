РИАМО - 28 ноя. В Московской области прошел бесплатный онлайн-семинар «Участие представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан в закупках», на мероприятии участники получили всю актуальную информацию об участии в закупочных процедурах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В семинаре участвовали представители АО «Корпорация «МСП», министерства инвестиций, промышленности и науки области, ГКУ «Региональный центр торгов», а еще крупнейших заказчиков: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Интер РАО», ГК «Ростех», ГК «Росатом» и других. Кроме того, в мероприятии принимали участие представители федеральных электронных площадок.

С приветственным словом к участникам семинара обратился замдиректора ГКУ «РЦТ» Артем Гулинский.

«Сегодня нам предоставлена возможность обсудить все вопросы, которые возникают в процессе осуществления закупок у субъектов МСП в рамках 223-ФЗ. В настоящее время в Подмосковье наблюдаются положительные тенденции в закупках у малого и среднего бизнеса - обязательная доля таких закупок превышена в несколько раз», - отметил он.

По словам Гулинского, в рамках компетенций Региональный центр торгов помогает заказчикам, информирует их об изменениях в законодательстве, оптимизирует закупочный процесс путем разработки и внедрения типовых форм извещений и документаций закупок в системе ЕАСУЗ.

«Кроме того, доработан функционал ЕАСУЗа, позволяющий ежемесячно контролировать объемы закупок», - добавил замдиректора ГКУ «РЦТ».

В следующем году объем закупок в Московской области в рамках 223-ФЗ должен вырасти из-за увеличения круга заказчиков и обязательной квоты закупок у малого бизнеса.