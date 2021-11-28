РИАМО - 28 ноя. C опережением графика рабочие завершают второй этап глобальной реконструкции Люберецких очистных сооружений в столице, подобные объекты являются «скрытой» частью работы коммунальщиков, но важной для экологии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на сегодняшний день на очистных сооружениях готовы ключевые объекты биологической очистки стоков.

«При модернизации делаем упор также на повышение качества воздуха. Мы уже почти избавились от неприятного запаха на ЛОС. Внедряем безотходные технологии. Из переработанного осадка получатся биотопливо и минеральное удобрение», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Столичный градоначальник подчеркнул, что все эти работы позволят улучшить экологию Московского региона.