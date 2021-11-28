РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жительниц Подольска с Днем матери и пожелал счастья.

В воскресенье в России отмечают самый теплый и душевный праздник - День матери.

«День матери – это очередной повод, чтобы сказать самому родному человеку в мире «люблю». Поздравляю всех мам с праздником! Вы – источник жизни и радости. Пусть сердце, каждой из мам будет согрето нежностью родных детей. Пусть ваши души никогда не знают тревог и переживаний», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте»..

Он пожелал жительницам округа здоровья и процветания, любви, счастья, семейного благополучия, достатка и твердой уверенности в счастливом будущем детей.