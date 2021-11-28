РИАМО - 28 ноя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил женщин Подмосковья с Днем матери и отметил, что образ матери символизирует мудрость и доброту. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Во все времена для каждого из нас мама была и будет самым дорогим, родным и близким человеком. Ее любовь, понимание и забота являются для нас неиссякаемым источником силы и надежды, как в радостные, так и в горестные минуты жизни», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что материнство является великой и святой миссией женщины, без которой не было бы возможно существование человечества.

«Образ матери символизирует мудрость, доброту, сострадание, защиту, непреложные семейные ценности. Он наполнен высоким гражданским смыслом, являясь символом единения, веры и надежды нашего народа», - добавил спикер Мособлдумы.

Он поблагодарил матерей за любовь и терпение, за каждодневный кропотливый труд. А также пожелал, чтобы их радовали дети и каждый день приносил счастье.

Ранее с этим праздником матерей поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пожелала женщинам, чтобы их дети чаще улыбались, а еще радовали их своими достижениями.

День матери начали отмечать в РФ с 1998 года. Его инициатором выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи.