РИАМО - 28 ноя. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Сейчас в стране проживают более 23,7 млн семей с детьми, из них в 15,5 млн – 1 ребенок, в 6,6 млн – 2 ребенка, в 1,2 млн – 3 ребенка, в 233 тыс. – 4 ребенка, а в 100 тыс. – от 5 до 7 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сохранение и приумножение населения, а также поддержка семей – один из главных приоритетов в развитии России. В указе президента РФ №204 от 7 мая 2018 года первой и ключевой из 9 целей национального развития стало обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны.

Проект «Демография»

Для достижения заявленных целей был разработан нацпроект «Демография», который должен быть реализован до 2024 года. Он включает несколько аспектов, среди которых, например, финансовая поддержка семей при рождении детей, создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет и, конечно, улучшение здоровья граждан.

Реализацией федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография» занимается Роспотребнадзор.

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Вакцинация беременных

Забота о здоровье особенно актуальна в период пандемии, когда важно уберечься от опасного вируса. Безусловно, будущие мамы как никто нуждаются в надежной защите. Спасти жизнь и женщины, и ребенка может прививка от коронавируса. Важность вакцинации подчеркнула зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Наши ведущие специалисты проводили исследования, как вакцинация может влиять на беременных женщин. И сейчас мы абсолютно ясно видим, что в сравнении результатов – если человек заболел и не привился и привился и заболел – это две совершенно разные вещи. Вакцинация – это спасение жизни для беременных – и себя, и своего ребенка, и избежание тех негативных последствий, которые мы видим после перенесенного Covid-19», - сказала вице-премьер.

Рацион будущей мамы

Помимо медицинских профилактических мер, беременным и кормящим нужно помнить и еще об одном аспекте – здоровом питании. Важнейшим фактором благополучного течения беременности и развития ребенка является полноценный рацион. Рассчитать оптимальное соотношение основных элементов можно с помощью формулы сбалансированного питания 1:1:4. Белки должны обеспечивать от 10 до 15% общей калорийности рациона, жиры – от 15 до 30%, углеводы – от 55 до 75%.

Сбалансированное питание – защита не только от коронавируса, но и от множества других опасных заболеваний, в частности, от ожирения, которое приводит ко множеству осложнений: сахарному диабету, атеросклерозу, болезни почек и печени, инсульту, инфаркту миокарда. Сегодня это, к сожалению, глобальная проблема не только среди взрослых, но и среди детей – по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 120 млн детей, страдающих ожирением. Безусловно, болезнь представляет опасность и для тех, кто планирует ребенка, и для уже беременных.

«По данным ВОЗ, от 30 до 60% женщин репродуктивного возраста имеют избыточную массу тела, из них до 30% страдают ожирением. Для женщины это фактор риска нарушений репродуктивной системы и отягощающий фактор уже имеющихся гинекологических заболеваний», – сказала главный акушер-гинеколог РФ, руководитель отделения оперативной гинекологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Лейла Адамян.

Она добавила, что ожирение снижает шанс на зачатие, повышает риск того, что беременность будет сложная, возможно, с развитием гестационного диабета, гипертонии, увеличивает вероятность родить ребенка с метаболическими заболеваниями.

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