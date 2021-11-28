РИАМО - 28 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Серпухов проводит торги по аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба

Участок площадью 1 270 кв. м расположен в д. Ивановское, на ул. Колхозной. Начальный размер ежегодной арендной платы – 117 тыс. руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 20 лет.

Участок находится в жилом районе, имеет удобную конфигурацию. Рядом расположены автостанция и автовокзал «Серпухов», Московское шоссе.

На участке, кроме жилых домов, можно разместить индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки, заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур.

Заявки на аукцион принимаются до 20 января 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 60857). Аукцион состоится 24 января 2022 года.