РИАМО - 28 ноя. На заседании совета по содействию развитию конкуренции в Московской области был рассмотрен проект плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в регионе на 2022-2025 годы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Заседание прошло под председательством вице-губернатора региона - руководителя администрации губернатора области Александра Чупракова.

Данный документ включает показатели и мероприятия по реализации нацплана развития конкуренции в стране до 2025 года. Он был утвержден распоряжением российского правительства в этом году.

Этот план направлен на развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках, снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг, повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг, а также предпринимателей условиями ведения бизнеса.

Реализация всех мероприятий данного плана позволит обеспечить в Подмосковье равные условия деятельности для компаний на конкурентных рынках, увеличить численность рабочих мест и повысить качество оказания услуг.

По результатам рассмотрения советом проекта «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Московской области на 2022-2025 годы, документ был одобрен и рекомендован для рассмотрения в региональное правительство.