РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Команда «Водоканал» победила в спартакиаде трудовых коллективов по стритболу в подмосковном Подольске, сообщается в группе комитета по физической культуре и спорту в соцсети «ВКонтакте».

В СШОР «Космос» 27 ноября прошла спартакиада трудовых коллективов Подольска по стритболу. Призовые места среди женщин распределились следующим образом: 1 место завоевала команда МУП «Водоканал»; 2 - ФНМ «Весь мир»; 3 - МДОУ №40 «Капелька».

Среди мужчин победила команда МУП «Водоканал», второе место завоевала команда ФНМ «Весь мир», а третье - АО «НИИ НПО «Луч».

Победителей и призеров поздравили наградами и пожелали новых побед.