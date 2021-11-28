РИАМО - 28 ноя. Суд вынес решение о заключение под стражу одного из участника перестрелки в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.

Конфликт со стрельбой произошел в доме на ул. Ялагина в городском округе Электросталь. Полицейскими устанавливаются личности всех участников преступления.

Причиной данного конфликта стали рабочие вопросы.