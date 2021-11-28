РИАМО - 28 ноя. Будущие водители пассажирского транспорта, которые проходят обучение в столице, теперь будут получать стипендию на 50% больше. Она составит 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Оплачиваемая стажировка для будущих водителей автобуса или электробуса есть в Корпоративном университете Московского транспорта. Обучающиеся отрабатывают маршруты общественного транспорта на тренажерах-симуляторах, а также закрепляют теорию.
Он добавил, что обучение длится от 3 до 4,5 месяцев и проходит на бесплатной основе.
На сегодняшний день в мегаполисе работают почти 13,5 тыс. водителей.
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