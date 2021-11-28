РИАМО - 28 ноя. Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе рассказала, что главными симптомами нового штамма коронавируса являются сильная усталость и головная боль. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у инфицированных новым штаммом коронавируса редко повышается температура тела, также редко болит горло.

«Около 10 дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло», - сказала Кутзе.

При этом люди даже не подозревали, что у них коронавирус из-за необычности новых симптомов, но ПЦР-тесты дали положительный результат.

По словам специалиста, никто из ее пациентов, у кого был выявлен «омикрон»-штамм коронавирусной инфекции, не был госпитализирован.