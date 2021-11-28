РИАМО - 28 ноя. За первый месяц работы в столице сервис «Вывоз ненужных вещей» принял 1750 заявок. Работы проводятся бесплатно, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Воспользоваться услугой может житель Москвы старше 18 лет, который зарегистрирован на портале mos.ru. Для этого нужно всего лишь оформить онлайн-заявку.

Время обработки обращений – 2 минуты. В одной заявке можно указать не более 20 предметов. В среднем вывоз крупных предметов занимает примерно 30 минут.

Выбрать удобные дату и время можно самостоятельно. Компания-партнер забирает вещи ежедневно с 09:00 до 21:00.