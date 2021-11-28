РИАМО - 28 ноя. Ко Дню матери МВД РФ опубликовало поздравительное видео, где матери полицейских рассказывают о своих детях, сообщается на сайте «МВД Медиа».

День матери отмечают в стране каждый год в последнее воскресенье ноября.

«Для мамы каждый из нас остается ребенком. Их любовь и забота оберегает нас и помогает пережить все невзгоды. В День матери мы хотим выразить особое уважение и пожелать здоровья, спокойствия, терпения и долгих лет жизни маме — нашему самому дорогому, близкому и любимому человеку на земле», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В праздничном видеоролике Антонида Калинина, мама лейтенанта полиции Константина Калинина, вспоминает о том дне, когда ее сын обезвредил напавшего с оружием на Пермский госуниверситет.

«В тот день как-то растерянность была: сказали, что такое произошло, и что там был Костя. Главное — надежда, что все будет хорошо, что он сможет из любой сложной ситуации найти выход», - сказала Калинина.

Елена Любчик, мама младшего сержанта полиции Валерия Любчика отметила, что всегда просит сына, уходящего в наряд, писать, что у него все хорошо.

«Я вижу, что он в Сети, и он написал: «Все хорошо», и мне этого достаточно», - отметила Любчик.