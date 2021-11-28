РИАМО - 28 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Фрязино объявлены электронные аукционы по аренде сроком на 5 лет нежилых помещений для ведения деятельности, совместимой с нахождением в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба комитета.

Одно из помещений площадью 101,7 кв. м находится на ул. Нахимова, д. 23, другое - 100 кв. м - на ул. Московской, д. 5. Начальная цена годовой аренды за объекты – 402 121,8 руб. и 464 600 руб., соответственно.

В помещениях имеются коммуникации: центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и электроснабжение. В районе объектов достаточно развита инфраструктура, рядом находятся остановки общественного транспорта.

Заявки на аукционы принимаются до 27 января 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедур 68128, 68122). Аукционы состоятся 31 января 2022 года.