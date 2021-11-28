РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Глава Подольска Николай Пестов поздравил жительниц округа с Днем матери и пожелал им здоровья и светлых событий.

День матери отмечают в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.

«Каждый человек с самого рождения ощущает бесконечную материнскую любовь, всеобъемлющую заботу, нежность добрых рук и беспокойное биение родного сердца мамы – она есть начало всех начал, основа семьи, самый преданный друг и справедливый наставник», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он призвал жителей округа в этот светлый праздник поблагодарить своих матерей и бабушек за их беззаветную любовь, которая согревает даже в самые тяжелые дни и всегда поддерживает на жизненном пути.

Также Пестов пожелал всем мамам здоровья на долгие годы, семейного благополучия и светлых событий.

«Будьте счастливы и чаше радуйтесь радостями и успехами любящих вас детей», - заключил он.