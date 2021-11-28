РИАМО - 28 ноя. Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» стартовал во всех муниципалитетах, в музеях для жителей и гостей региона открывают уникальные выставки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Так, в регионе можно в рамках проекта посетить выставки «Азбука шедевра» и «Французский вкус князей Юсуповых» в «Новом Иерусалиме», «Образ и смысл» в Серпухове.

«Зимой у нас готовы музеи. <...> В «Новом Иерусалиме» большая выставка. Она будет проводиться с 18 декабря. Очень популярный музей у нас стал», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что катки, зимние прогулки и лыжни – все это очень востребовано в регионе. В Подмосковье очень удобная навигация.

С 6 по 8 января в Истре будет работать масштабная зимняя ярмарка «Сыр. Пир. Мир» с товарами от фермеров и ремесленников Подмосковья. В парке «Патриот» ждут всех желающих на каток и тюбинговые горки.

Каждый городской округ готовит свою праздничную программу. В регионе состоится свыше 500 мероприятий, будут открыты 61 новогодняя ярмарка, более 300 катков, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс, 18 горнолыжных курортов, организуют более 80 мест зимней рыбалки. С программой «Зимы в Подмосковье» можно познакомиться на сайте.

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