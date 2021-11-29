Секс-игрушки — категория товаров, которая всегда пользуется популярностью. Некоторые предпочитают покупать их в интернете, чтобы не привлекать к себе внимание, другие же смело идут в секс-шопы и спрашивают совета у продавцов. Бывшая сотрудница магазина для взрослых на условиях анонимности рассказала РИАМО об особенностях своей работы, самых популярных позициях и о клиентах, которые эти игрушки покупают.

Из цветочного в секс-шоп

На эту работу я пришла из-за природного авантюризма и любопытства. Мне было 23 года, и до этого я успела поработать в цветочном магазине, поэтому хотелось чего-то нового. Платить на тот момент пообещали около 35 тысяч рублей — зарплата во многом зависела от продаж.

Как оказалось, пройти собеседование в секс-шоп не так уж и сложно, хотя тут есть свои особенности. Как объяснил владелец, мужчин он на эту должность рассматривать не хотел: якобы некоторые покупатели стесняются обращаться к ним за помощью.

На собеседовании мне задавали стандартные вопросы: «Почему хотите у нас работать? Готовы ли к стрессовым ситуациям?».

Закомплексованным эта работа не подойдет: нужно уметь без стеснения говорить о сексе, произносить названия половых органов, чтобы описать покупателю преимущества товара. Благо, с этим проблем не возникло — мне вообще кажется странным, когда взрослый человек стесняется обсуждать «взрослые» темы.

Также мне устроили небольшой тест: владелец попросил погуглить любой товар в магазине, а сам притворился покупателем, который первый раз зашел в секс-шоп. Моей задачей было продать ему игрушку за пять минут, с чем я, по его мнению, вполне успешно справилась. Он объяснил, что это стандартная практика: ему нужно понять, что будущий работник найдет подход к покупателю, ведь консультант секс-шопа не шпроты продает.

Еще мне пришлось выучить весь ассортимент и многое узнать об анатомии человека. В конце мне показали, как работать с кассой. Стажировка тоже прошла хорошо.

Родители не знали, куда я устроилась: они довольно консервативны и живут в другом городе, поэтому им я сказала, что работаю официанткой, — все равно проверить не смогут. А вот от близких друзей я ничего не скрывала: они встретили новость с интересом. А я сама полюбила свою работу.

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Сексуальное образование

Заложники стереотипов считают, что секс-шоп представляет собой чуть ли не BDSM-клуб из фильма «Евротур», но это не так. Продавцам нельзя отпускать никаких пошлых комментариев в беседе с клиентами. Форма одежды у меня хоть и была свободной, но я предпочитала обычные свитера и джинсы — никаких сетчатых чулок, каблуков и латекса.

Помимо консультирования, в мои обязанности также входило поддержание порядка в магазине и постоянное самообразование. Поскольку сама я не была фанатом экзотических сексуальных практик, то многие товары видела впервые, а ведь секс-индустрия не стоит на месте: постоянно появляются новинки, о которых необходимо узнать как можно больше. Например, я читала об истории брендов, изучала отзывы покупателей, искала информацию про различные виды секса.

На полках магазина было множество товаров: от презервативов и смазок до эрекционных колец, надувных секс-кукол, плеток и фаллоимитаторов. Самые качественные игрушки делают из медицинского силикона. Самая популярная категория товаров на моей памяти — радиоуправляемые вибраторы, а еще средства защиты и гигиены.

Один мой друг до того, как я устроилась работать в секс-шоп, был уверен, что продавцы таких магазинов проверяют товары на себе. Такого правила нет, но лично я действительно приобрела для себя несколько вещиц по скидке для сотрудников. Да и как бы я, например, смогла оценить продукцию, созданную для мужчин?

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О клиентах

Публика в секс-шопах разношерстная: за год работы кого я только не встречала! Статистические подсчеты не вела, но, по моим наблюдениям, мужчины заглядывали чаще, чем женщины, иногда приходили пары. По возрасту — от 18 до 65 лет, а, может, и старше. Кто-то выбирал товар для себя, кто-то — в подарок.

Из странных покупателей я бы отметила фетишистов и морально незрелых личностей, которые приходили потыкать пальцем в товар и похихикать. При этом я ничего не имею против людей, которые приходят в магазин как в музей, чтобы просто посмотреть на витрины, но ведут себя при этом прилично. Интерес — не преступление.

Но неприятнее всего посетители, которые обращаются к консультанту как к проститутке. Иногда такие товарищи приходили пьяными.

Если с постоянными клиентами работать не сложно, то к каждому новому необходимо искать подход. Конечно, многие стесняются и просто не знают, что им нужно. Я должна была расслабить покупателей и настроить на нужный лад, дать понять, что меня не стоит стесняться, — я здесь, чтобы помочь.

Мне кажется, что любой продавец — это психолог, а продавец секс-шопа — уж тем более. Специфический товар, много неловких для покупателей тем, например, те же проблемы с эрекцией. Главное — донести до людей простую мысль: если они справятся со стеснением, то получат помощь и массу удовольствия.

Из магазина я ушла, потому что мне подвернулась хорошая работа по специальности, но я не вспоминаю тот этап жизни как плохой. Работа в секс-шопе — интересный опыт, которого не стоит бояться.

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