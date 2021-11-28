РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с командой «Торпедо» в Нижнем Новгороде 29 ноября, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Начало матча в 19:00. Для подмосковной дружины это шанс побороться за выход в восьмерку в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Прямая трансляция будет организована на КХЛ ТВ. Начало трансляции в 18:45.

Предыдущий матч подольские хоккеисты сыграли в гостях с «Барысом» (Нур-Султан, Казахстан). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу подмосковной команды.