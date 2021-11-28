РИАМО - 28 ноя. Свыше 400 проектов планируют реализовать в Москве, которые поступили от горожан через платформу «Город идей», сообщается на официальном сайте мэра города.

Горожане на этой платформе могут предлагать идеи по решению тех или иных вопросов, связанных с жизнью столицы, а также голосовать за предложения, отобранные экспертами.

«В этом году на платформе «Город идей» нам удалось реализовать 6 проектов в области предпринимательства и бизнеса, культуры и по другим важным тематикам. Мы получили от участников более 4 тыс. инициатив, свыше 400 из которых планируется реализовать», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Город идей» Александр Пищелко.

С помощью «Города идей» можно открыть кружок при культурном центре, создать новый формат экскурсий по столичным паркам, провести экологический субботник, высадить новые деревья и сделать многое другое по самым разным направлениям.

Так, москвичка Надежда Басангова любит совершать долгие пешие прогулки по столице. Эти мини-путешествия натолкнули пенсионерку на идею проведения экскурсий для пенсионеров в парках. Благодаря ее инициативе в некоторых парках такие экскурсии уже проводятся.

Жительница района Гольяново Алина Мартынова раньше не верила, что через портал можно реализовать свою идею. Однако на ее глазах с помощью платформы изменилась молодежная библиотека в соседнем районе Преображенское.

Сама же Алина предложила создать в районе кабинет психолога для взрослых, кружок подростковой профориентации, кружок блогера и мультимедийного журналиста, клуб разговорного иностранного языка, школу этикета для юных девушек, клуб по искусству, кружок создания аниме и анимации.