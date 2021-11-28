РИАМО - 28 ноя. Поклонники и коллеги смогут проститься с певцом и композитором Александром Градским 1 декабря в столичном театре «Градский холл», сообщает ТАСС.
«Предварительно будет среда, здесь, в помещении (театра – ред.) «Градский холл», - рассказали в театре.
Время прощания пока не сообщается.
Градского планируют похоронить на Кузьминском кладбище в Москве рядом с родителями. Это была его воля.
Градский умер минувшей ночью в возрасте 72 лет. Он находился в больнице. СМИ сообщают, что причиной смерти стал инфаркт.
Ранее Первый канал принял решение о продолжении показа 10 сезона ТВ-шоу «Голос» в память о Градском, который был наставником участников.
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