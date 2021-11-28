РИАМО - 28 ноя. Правоохранители в воскресенье прибыли в один из домов на улице Ялагина в Электростали, где произошел конфликт с перестрелкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Информация о том, что в одном из домов слышны выстрелы, поступила в дежурную часть. Правоохранители прибыли на место ЧП.

Оказалось, что по указанному адресу между группой людей произошел конфликт, предварительно, из-за разногласий по работе. Один участник конфликта получил телесные повреждения и был госпитализирован

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание всех участников данного инцидента.