РИАМО - 28 ноя. Певца и композитора Александра Градского могут похоронить рядом с родителями на Кузьминском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

«У него родители похоронены на Кузьминском кладбище. Это была его воля - быть захороненным рядом с родителями», - сказал источник издания.

О смерти Градского стало известно утром в воскресенье. Он умер на 73-м году жизни минувшей ночью в больнице. Причина смерти – инфаркт.

Сообщалось, что последнее время Градскому не здоровилось, но он оставался на съемочной площадке шоу «Голос».