РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Зимний сезон торжественно откроется в трех парках подмосковного Подольска 1 декабря, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, открытие зимнего сезона состоится в парке культуры и отдыха имени Талалихина (улица Рабочая, 5б); Детском парке культуры и отдыха (микрорайон Климовск, улица Заводская, 6а) и парке «Дубрава» (микрорайон Климовск, улица Победы, 3).

Торжественные мероприятия пройдут 1 декабря и начнутся в 17:00.