РИАМО - 28 ноя. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов не подтвердил информацию о том, что на территории страны обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — отметил Хафизов.

Информация о том, что в стране зарегистрированы случаи инфицирования новым штаммом коронавируса прозвучала от заслуженного врача России Владимира Круглова. Он считает, что этот штамм могли завезти россияне, вернувшиеся из Египта.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обозначили греческой буквой «омикрон». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать его как вызывающий беспокойство.