РИАМО - 28 ноя. В Подмосковье и Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 29 ноября по 1 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за дождя объявлено в столице с 11 часов до 20 часов 29 ноября, в Московской области - с 4 часов до 21 часа 29 ноября. Также будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра в Москве с 6 часов 29 ноября до 6 часов 1 декабря, в Подмосковье – с 5 часов 29 ноября до 5 часов 1 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территориях Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областей ЦФО.

В Московском регионе 29 ноября прогнозируются облачная погода и дождь, ночью может пройти мокрый снег. Юго-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Ночью температура будет 0 – плюс 2 градуса, днем – плюс 3-5.

30 ноября ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, вечером образуется гололедица. Порывы южного ветра могут достигать 15-20 м/с. Ночью и днем температура ожидается в районе плюс 3-5 градусов.

В первый день зимы в регионе подморозит до минус 5 градусов, ожидается гололедица, местами будет мести метель. Порывистый ветер немного ослабнет – до 17 м/с.