РИАМО - 28 ноя. Сенатор Владимир Круглый сообщил, что на территории России есть случаи инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — подчеркнул Круглый.

Также в стране предложили закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока этот штамм не изучат.

На прошлой неделе появилась информация о новом штамме коронавируса «омикрон», которым болеют в Ботсване и ЮАР.

Случаи инфицирования этим штаммом уже зарегистрированы в Великобритании и Германии.