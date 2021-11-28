РИАМО - 28 ноя. Трудовые мигранты в Подмосковье должны проживать в цивилизованных условиях, не беспокоя местных жителей. При этом в регионе уже есть хорошие примеры общежитий для рабочих из других государств, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что компании, которые привлекают иностранную рабочую силу, теперь обязательно будут строить комфортные модульные общежития.

«Часто они (мигранты – ред.) живут как попало, неустроено, в хостелах в одной комнате. Мы считаем, что этому нужно положить конец. Нужно организовать общежития таким образом, чтобы человек, который нанимает на работу, соответственно, обеспечивал комфортное проживание мигрантам и безопасность и соблюдение всех правил, чтобы они не беспокоили и не раздражали местных жителей», - сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что временное жилье должно располагаться в промзонах и на территориях торгово-логистических центров, где и трудятся мигранты.

Между тем, в регионе уже есть хорошие примеры – общежития компаний Ozon в Солнечногорске, на складском комплексе «Северное Шереметьево» в Дмитровском округе, на предприятии «Химпэк» по производству гибких контейнеров в Истре. Помимо жилья здесь для рабочих открыт также свой магазин.