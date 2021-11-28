РИАМО - 28 ноя. 1 декабря в столице ожидается морозная погода и гололедица, зима в городе начнется точно в срок, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что 30 ноября в мегаполисе пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Выпадет около 30% от месячной нормы осадков.

«В ночь на 1 декабря ударят морозцы до минус 1 – минус 6 (градусов – ред.), и все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги, замерзнет и превратится в сильную гололедицу толщиной 10-20 мм», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ, ночами во второй половине недели в Московском регионе может подморозить до минус 9 градусов, а днем температура может подниматься до плюс 5 градусов.