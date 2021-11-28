РИАМО - 28 ноя. В России автоматическая индексация выплат с 1 декабря этого года ожидает 3 категорий пенсионеров. Например, пересчет пенсий положен жителям страны, которым в ноябре исполнилось 80 лет, сообщает «Московский комсомолец».

Им будет добавлена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, ее размер составляет 6044 рубля 48 копеек. С учетом нее увеличенная пенсия составит 12 088 рублей 96 копеек.

Также прибавка ожидает российских пенсионеров, работавших вплоть до августа 2021 года, но уволившихся в последний месяц лета. Им будет начисляться прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за 3 месяца, так как ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию не сразу, а только на 4-й месяц.

Еще на прибавку к пенсии могут рассчитывать жители страны, которые подавали заявления на перерасчет. Он производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление. Выплаты будут пересчитаны, если для этого предоставлены все документы.

Некоторые эксперты также считают, что в последний месяц года российских пенсионеров может ждать приятный сюрприз: единовременная выплата перед Новым годом.