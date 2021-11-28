РИАМО - 28 ноя. В Москве прогнозируется рекорд низкого атмосферного давления 30 ноября, показания барометров могут опуститься до 717 мм рт. ст., сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вполне вероятно, что для этого дня будет побит рекорд 1988 года (718 мм рт. ст.)», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на следующей неделе погоду в Центральной России будет определять балканский циклон «Бенедикт». 29 ноября в ЦФО прогнозируются ливни, а ночь на 30 ноября может стать самой теплой в столице с 1948 года.

«Столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс 4-6 градусов, и, по всей видимости, падет прежний рекорд 2006 года, когда в темное время суток было плюс 4,4 градуса», - добавил Тишковец.

По его словам, во второй половине дня 30 ноября дождь станет переходить в мокрый снег, а вечером снежные заряды ухудшат видимость на улицах и дорогах до 500-1000 м.

Специалист добавил, что в последний день осени в Москве может выпасть до 18 мм осадков, что составляет 30% от ноябрьской нормы. Прогнозируемый ливень на базовой метеостанции ВДНХ по интенсивности может занять второе место за последние 73 года.