РИАМО - 28 ноя. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил столичных мам и бабушек с Днем матери и пожелал им счастья, здоровья и душевного тепла.

«Сердечно поздравляю всех москвичек - мам и бабушек - с Днем матери. Это - самый близкий и дорогой для каждого из нас человек. Она дарит жизнь, любовь и заботу», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Столичное правительство поддерживает женщин. В городе были разработаны бесплатные образовательные программы, помогающие женщинам найти работу, освоить новую профессию или превратить свое хобби в бизнес.

Москва поддерживает горожанок еще во время беременности. Так, будущие мамы могут оформить пособия, получить соцкарту и приобретать детские вещи со скидками. При выписке из родильного дома семье дарят коробку «Наше сокровище», также мамы могут получить денежную компенсацию вместо подарка.

День матери начали отмечать в России с 1998 года. Инициатором данного праздника выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи.