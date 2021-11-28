РИАМО - 28 ноя. В Подмосковье и столице на следующей неделе прогнозируется сильный туман и установятся отрицательные температуры, ночами возможно похолодание до минус 9 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В начале недели на фоне понижения давления ожидается переменная облачность с сильным дождем и туманом. Ночью будет подмораживать, наиболее холодные ночи ожидаются на среду и четверг», — сказал синоптик.

Он добавил, что температура в это время в Москве составит порядка минус 2 – минус 8 градусов, а по области до минус 9. В дневное время также сохранятся отрицательные значения, по Москве - от минус 4 до плюс 3 градусов, в Подмосковье - до минус 5 градусов.

Специалист отметил, что туман продержится всю неделю. Ветер в регионе ожидается умеренный.