РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Фура разломала деревянный настил на территории вокруг источника в деревне Валищево Подольска, сообщил очевидец инцидента.

Инцидент произошел 27 ноября вечером на территории вокруг источника в деревне Валищево. Водитель большегруза заехал на деревянные настилы, которые под весом машины разломались.

«Мы вызвали сотрудников ГИБДД, которые оформили данное происшествие, после чего водитель фуры уехал», - сказал очевидец.

Получить оперативно комментарий у сотрудников ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск не удалось.