РИАМО - 28 ноя. Всероссийский студенческий корпус спасателей Московской области подвел итоги своей деятельности за I полугодие текущего года, студентам-спасателям и добровольцам вручили почетные грамоты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Мероприятие прошло на учебно-методическом сборе с руководителями студенческих спасательных отрядов, студентами-спасателями и добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Московской области. На нем присутствовали около 70 представителей отрядов, созданных на базе различных учебных учреждений.

Сбор начался с минуты молчания, которую посвятили погибшим шахтерам и горноспасателям на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

В рамках торжественной части руководитель ВСКС Евгений Козеев вручил студентам-спасателям и добровольцам почетные грамоты за высокую гражданскую ответственность и содействие в развитии студенческого спасательного движения на территории Подмоковья, за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области.

Благодарности студентам и волонтерам вручили за содействие в реализации и проведении I Всероссийского слета студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева. А также благодарственные письма были получены за вклад в проведение парада Победы на Красной площади, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ. Их вручил начальник отдела воспитательной работы АГЗ МЧС России полковник Сергей Семенов.