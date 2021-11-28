РИАМО - 28 ноя. В учреждениях родовспоможения Московской области бесплатно работают школы матерей для беременных женщин и будущих пап. С начала этого года их посетили более 1 млн человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Занятия – индивидуальные и в группе - проводят квалифицированные специалисты: акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи.

В этом году уже успели провести свыше 3,6 тыс. очно и онлайн. Более 15 тыс. беременных посетили лично подобные школы и более 1 млн человек прошли обучение в онлайн-формате.

«У женщин в период беременности, особенно если она первая, могут возникать множество вопросов. На занятиях в школе будущих мам женщины знакомятся с изменениями, которые происходят в их организме во время беременности, говорят о правильном питании, гигиене, режиме дня», - сказала зампредседателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что на занятиях в доступной форме рассказывают о родах, что происходит с мамой и малышом в это время, какие методы обезболивания существуют, как можно себе помочь в родах, о послеродовом периоде, грудном вскармливании.

«На практике учатся ухаживать за малышом. Школы матерей - это один из способов проявить нашу заботу о женщине, ответив на все ее вопросы и предоставив возможность не беспокоиться, а просто наслаждаться материнством», - добавила Стригункова.

Каждая медорганизация определила собственное расписание школы матерей и формат проведения – очно или онлайн. Уточнить возможность посещения можно у врача женской консультации, на сайте или в соцсетях медицинского учреждения. Также обратиться можно в call-центр по вопросам родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье».

Операторы расскажут о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Телефон горячей линии 8 (800) 550-30-03.