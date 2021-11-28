РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Жителям двух домов на улице Давыдова в Подольске включат долги за вывоз мусора в квитанции ЖКУ за ноябрь, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

В связи с переходом собственников квартир в домах 16 и 6/1 по улице Давыдова на прямые договора с МСК-НТ по услуге «Обращение с ТКО (вывоз мусора)» в квитанцию ЖКУ за ноябрь будут включены неоплаченные долги по данной услуге, образовавшиеся по 30 сентября 2021 года. Долги не включают начисления за мусор за октябрь и не учитывают оплаты в ноябре.

Жителям, которые оплачивали в ноябре квитанцию по мусору - волноваться не стоит. Данные средства не пропадут, а будут учтены в квитанциях декабря.

«Регоператор «МСК-НТ» обещал принять решение о включении ежемесячной платы за мусор в квитанции УК в ближайшее время. Поэтому, принесет или нет «МособлЕИРЦ» платежку за мусор в декабре, пока не ясно», - заключается в материале.